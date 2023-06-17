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Игнашевич останется на посту главного тренера «Балтики»

Команда из Калининграда не играла в высшем дивизионе чемпионата страны с 1998 года.
17 июня 2023 08:47
автор: Александр Поволоцкий

«Балтика» подпишет новый контракт с главным тренером клуба Сергеем Игнашевичем.

Отметим, что нынешний контракт с 43-летним специалист был заключен до окончания минувшего сезона.

«Сергей Николaевич продолжит работать с нами. Все бaзовые условия мы обсудили, договорились. Нaсколько я знaю, формально контракт еще не продлен, но мы нaдеемся, что будет подписан», — риводят «Известии» слова губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Добавим, что по итогам сезона «Балтика» заняла второе место в Первой лиге и напрямую вышла в РПЛ.

источник: «Известия»
Игнашевич останется на посту главного тренера «Балтики»
Команда из Калининграда не играла в высшем дивизионе чемпионата страны с 1998 года.
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