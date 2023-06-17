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«Реал» готовит финальное предложение по трансферу Кейна

Мадридский клуб не планирует платить более 100 млн евро за английского форварда.
17 июня 2023 08:43
автор: Сергей Иванов

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн все еще может стать игроком «Реала» летом 2023 года. Об этом сообщает AS.

Согласно данным источника, в ближайшие дни руководство «сливочных» собирается подготовить последнее предложение по трансферу 29-летнего англичанина. Отмечается, что мадридцы готовы заплатить за футболиста не более 100 млн евро. Если «шпоры» не согласятся на такую сумму, то королевский клуб откажется от трансфера.

Напомним, что Кейн защищает цвета «Тоттенхэма» с 2011 года. В прошедшем сезоне он отыграл 49 матчей, забил 32 гола и отдал пять результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

источник: AS
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