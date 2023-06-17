«Мы должны были забить больше». Дешам - о победе Франции над Гибралтаром

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на результат матча своей команды с Гибралтаром в квалификации чемпионата Европы-2024.

Напомним, что игра завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных 54-летнего специалиста.

«Задачей было победить, сделать свою работу, но мы должны были забить больше, пусть их вратарь и сделал несколько хороших сэйвов. Мы всегда можем играть лучше, быстрее, но поле было не в лучшем состоянии. Гибралтар делал то, что умел — неплохо оборонялся коллективно, как это было в матчах с Грецией и Нидерландами», — цитирует Дешама RMC Sport.

Добавим, что сборная Франции с 9 очками продолжает лидировать в группе B. Гибралтар, не набравший очков, остался на последней строчке.