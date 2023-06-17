«ПСЖ» отказался от перспективы сотрудничества с Нагельсманном

Юлиан Нагельсманн не будет работать на посту главного тренера «ПСЖ».

Как сообщает L'Equipe, переговоры с 35-летним специалистом не принесли результата. «Пари Сен-Жермен» отказался от перспективы сотрудничества с Нагельсманном.

Отмечается, что клуб из Парижа планирует объявить имя нового наставника на следующей неделе. В »ПСЖ» сосредоточились на двух кандидатах.

Добавим, что последним местом работы Нагельсманна была «Бавария». Специалист возглавлял клуб из Мюнхена с июля 2021 года по март 2023-го.