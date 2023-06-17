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Президент «Кадиса» назвал несерьезным предложение «Спартака» по Бонгонде

Футболист выступает за сборную ДР Конго.
17 июня 2023 10:45
автор: Александр Поволоцкий

Президент «Кадиса» Мануэль Вискаино отреагировал на предложение «Спартака» по хавбеку Тео Бонгонде.

Ранее в СМИ появилась информация, что футболистом интересуется московский клуб. »Кадис» хочет выручить от продажи Тео от 4 млн до 5 миллионов евро.

«Я не собираюсь ослаблять команду, если продажа не позволит мне расти. Бонгонда — очень целеустремленный, спокойный парень. Предложение, которое поступило какая-то шутка по сравнению с тем, как мы его оцениваем и что он дает «Кадису», — приводит El Desmarque слова Вискаино. 

В минувшем сезоне Бонгонда провел за «Кадис» 32 игры. Полузащитник забил четыре мяча и отдал три голевые передачи. 

источник: El Desmarque
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