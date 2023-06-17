В «Оренбурге» рассказали, когда объявят о назначении Ярошика главным тренером

Спортивный директор «Оренбурга» рассказал, почему клуб до сих пор не объявил о назначении Иржи Ярошика на должность главного тренера.

Ранее Дмитрий Андреев сообщил, что наставник Марцел Личка покинет команду и перейдет на аналогичную должность в московское «Динамо».

«Это всe будет параллeльно. Когда Марцел Личка уйдeт, тогда мы и объявим Ярошика. По Личкe знаю, что идут движения в пeреговорах. Но я нe участвую в официальных переговорах», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Андреева.

Отметим, что последние полтора года Ярошик тренировал чешский «Теплице». Во время игровой карьеры он выступал за ЦСКА и «Крылья Советов».