Полузащитник «Сочи» Коваленко перейдет в «Зенит»

Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко с в ближайшее время станет игроком «Зенита».

Отметим, что минувший сезон 19-летний футболист провел в аренде в «Крыльях Советов».

Как сообщает «РБ-Спорт», клуб из Санкт-Петербурга выиграл борьбу за Коваленко у «Локомотива» и «Динамо». В переходе Коваленко в «Зенит» заинтересован лично главный тренер Сергей Семак.

Добавим, что в минувшем сезоне хавбек провел 30 матчей во всех турнирах. Коваленко забил два мяча и отдал три голевые передачи.