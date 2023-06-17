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Полузащитник «Сочи» Коваленко перейдет в «Зенит»

Минувший сезон футболист провел в другом клубе.
17 июня 2023 11:27
автор: Александр Поволоцкий

Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко с в ближайшее время станет игроком «Зенита».

Отметим, что минувший сезон 19-летний футболист провел в аренде в «Крыльях Советов».

Как сообщает «РБ-Спорт», клуб из Санкт-Петербурга выиграл борьбу за Коваленко у «Локомотива» и «Динамо». В переходе Коваленко в «Зенит» заинтересован лично главный тренер Сергей Семак.

Добавим, что в минувшем сезоне хавбек провел 30 матчей во всех турнирах. Коваленко забил два мяча и отдал три голевые передачи.

источник: «РБ-Спорт»
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