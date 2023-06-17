«Спартак» и ЦСКА ведут борьбу за полузащитника «Гремио»

В услугах хавбека «Гремио» Бительо заинтересованы два клуба РПЛ.

Как сообщает Fute RS со ссылкой на журналиста Диого Росси, борьбу за 23-летнего футболиста ведут ЦСКА и «Спартак». Также к Бительо проявляют интерес «Унион» и «Монако». Контракт полузащитника с »Гремио» рассчитан до конца 2025 года

Отметим, что немецкий клуб будет играть в Лиге чемпионов, а французская команда не смогла квалифицироваться в еврокубки.

В минувшем сезоне Бетильо провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.