«Локомотив» заинтересован в подписании игрока «Оренбурга» Веры

Руководство «Локомотива» планирует усилить среднюю линию в летнее трансферное окно. Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что после неудачи с переходом полузащитника «Сочи» Александром Коваленко железнодорожники переключились на кандидатуру хавбека «Оренбурга» Лукаса Веры.

Ранее стало известно, что Коваленко продолжит свою карьеру в «Зените». Главный тренер красно-зеленых Михаил Галактионов был заинтересован в работе с 19-летним игроком, однако петербургский клуб выиграл конкуренцию за футболиста.

Что касается Веры, то 26-летний аргентинец выступает за «Оренбург» с июля 2022 года. Всего за команду он провел 30 матчей, забил три гола и отдал семь результативных передач.