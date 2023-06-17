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«Локомотив» заинтересован в подписании игрока «Оренбурга» Веры

Сделка между клубами может быть оформлена летом 2023 года.
«Локомотив» заинтересован в подписании игрока «Оренбурга» Веры
17 июня 2023 12:26
автор: Сергей Иванов
автор фото: РИА Новости

Руководство «Локомотива» планирует усилить среднюю линию в летнее трансферное окно. Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что после неудачи с переходом полузащитника «Сочи» Александром Коваленко железнодорожники переключились на кандидатуру хавбека «Оренбурга» Лукаса Веры.

Ранее стало известно, что Коваленко продолжит свою карьеру в «Зените». Главный тренер красно-зеленых Михаил Галактионов был заинтересован в работе с 19-летним игроком, однако петербургский клуб выиграл конкуренцию за футболиста.

Что касается Веры, то 26-летний аргентинец выступает за «Оренбург» с июля 2022 года. Всего за команду он провел 30 матчей, забил три гола и отдал семь результативных передач.

источник: Чемпионат.com
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