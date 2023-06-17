Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский женился на своей избраннице по имени Юлия.

Пресс-служба самарской команды разместила фотографию с церемонии бракосочетания футболиста и его девушки.

«Поздравляем Вову и его супругу Юлию со свадьбой. Счастья, благополучия и процветания вам, Писарские», — говорится в сообщении «Крыльев Советов».

Ранее в СМИ сообщалось, что Сычевой официально сменил фамилию на Писарский.

В минувшем сезоне Владимир выступал также за «Оренбург». Всего нападающий провел 35 матчей во всех турнирах и забил 20 голов.