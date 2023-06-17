ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Кузяев станет игроком «Бешикташа» летом 2023 года при одном условии

30 июня футболист приобретет статус свободного агента.
Кузяев станет игроком «Бешикташа» летом 2023 года при одном условии
17 июня 2023 12:43
автор: Сергей Иванов
автор фото: РИА Новости

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев все ближе к тому, чтобы пополнить состав «Бешикташа» в летнее трансферное окно.

По информации Sabah, сделка по переходу 30-летнего россиянина в стамбульский клуб будет оформлена окончательно в том случае, если трансфер хавбека одобрит главный тренер «орлов» Шенол Гюнеш.

Ранее стало известно, что «Бешикташ» предложил Кузяеву двухлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон. При этом зарплата футболиста составит 1,8-2,2 млн евро в год.

Напомним, что Кузяев выступает за «Зенит» с 2017 года. Всего за сине-бело-голубых он провел 183 матча, забил 23 гола и отдал 29 результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023-го.

источник: Sabah
Футболист ЦСКА Сигурдссон может продолжить карьеру в Англии
Действующий контракт исландского игрока с армейцами рассчитан до 30 июня 2024 года.
17.06.2023 12:56
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Хотим конкурировать с лидерами РПЛ». Министр спорта Татарстана – о задачах «Рубина»
На данный момент главным тренером «Рубина» является Рашид Рахимов.
17.06.2023 12:54
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский женился
Предложение футболист сделал в октябре прошлого года во время матча РПЛ.
17.06.2023 12:43
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Кузяев станет игроком «Бешикташа» летом 2023 года при одном условии
Кузяев станет игроком «Бешикташа» летом 2023 года при одном условии
30 июня футболист приобретет статус свободного агента.
17.06.2023 12:43
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Локомотив» заинтересован в подписании игрока «Оренбурга» Веры
«Локомотив» заинтересован в подписании игрока «Оренбурга» Веры
Сделка между клубами может быть оформлена летом 2023 года.
17.06.2023 12:26
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Спартак» и ЦСКА ведут борьбу за полузащитника «Гремио»
Transfermarkt оценивает футболиста в 3,5 млн евро.
17.06.2023 12:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
В «Оренбурге» рассказали, когда объявят о назначении Ярошика главным тренером
Специалист находится без работы с марта 2023 года.
17.06.2023 11:43
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Полузащитник «Сочи» Коваленко перейдет в «Зенит»
Полузащитник «Сочи» Коваленко перейдет в «Зенит»
Минувший сезон футболист провел в другом клубе.
17.06.2023 11:27
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Факел» продлил соглашение с нападающим Марковым
Предыдущий контракт действовал до конца июня.
17.06.2023 10:59
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Президент «Кадиса» назвал несерьезным предложение «Спартака» по Бонгонде
Президент «Кадиса» назвал несерьезным предложение «Спартака» по Бонгонде
Футболист выступает за сборную ДР Конго.
17.06.2023 10:45
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.