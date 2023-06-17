Кузяев станет игроком «Бешикташа» летом 2023 года при одном условии

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев все ближе к тому, чтобы пополнить состав «Бешикташа» в летнее трансферное окно.

По информации Sabah, сделка по переходу 30-летнего россиянина в стамбульский клуб будет оформлена окончательно в том случае, если трансфер хавбека одобрит главный тренер «орлов» Шенол Гюнеш.

Ранее стало известно, что «Бешикташ» предложил Кузяеву двухлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон. При этом зарплата футболиста составит 1,8-2,2 млн евро в год.

Напомним, что Кузяев выступает за «Зенит» с 2017 года. Всего за сине-бело-голубых он провел 183 матча, забил 23 гола и отдал 29 результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023-го.