Футболист ЦСКА Сигурдссон может продолжить карьеру в Англии

Атакующий полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон, выступающий за «Норрчёпинг» на правах аренды, может пополнить состав клуба чемпионшипа.

Согласно данным Lancashire Telegraph, в подписании 24-летнего исландца заинтересован «Блэкберн», планирующий усилить свою среднюю линию по окончании сезона-2022/23.

Напомним, что Сигурдссон перешел в ЦСКА в августе 2018 года за четыре миллиона евро. Всего за армейцев он провел 87 матчей, забил 13 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

В прошедшем сезоне хавбек отыграл в составе «Норрчёпинга» 15 встреч, отличившись девятью забитыми мячами.

Ранее Сигурдссон воспользовался поправкой ФИФА и приостановил свой контракт с ЦСКА до 30 июня 2023 года в одностороннем порядке.