«Манчестер Сити» предложит за трансфер защитника «Лейпцига» Гвардиола более 80 млн евро

Центральный защитник «Лейпцига» Йошко Гвардиол входит в сферу интересов топ-клуба чемпионата Англии. Об этом сообщает инсайдер Филип Хинц в своих соцсетях.

Отмечается, что 21-летним хорватом интересуется «Манчестер Сити». Согласно данным источника, руководство «горожан» готово выложить за футболиста «быков» 80-85 млн евро. При этом небесно-голубые практически согласовали личный контракт игрока.

По информации инсайдера, немецкий клуб не согласен на такие условия, поскольку хочет заработать на трансфере защитника 100 млн евро плюс бонусы.

Добавим, что Гвардиол выступает за «Лейпциг» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 41 матче, забив три гола. Его действующее соглашение с клубом Бундеслиги рассчитано до лета 2027-го.