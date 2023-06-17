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Игрок сборной Англии Сака получил повреждение в матче против Мальты

Встреча прошла в пятницу, 16 июня.
17 июня 2023 13:18
автор: Сергей Иванов

Полузащитник сборной Англии Букайо Сака не примет участие в матче 4-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года с Северной Македонией.

По информации Sky Sports, 21-летний футболист получил травму в выездной игре против Мальты (4:0). Отмечается, что у футболиста подозревают проблемы с лодыжкой.

Добавим, что Сака вышел в стартовом составе сборной Англии и отыграл 45 минут. В перерыве хавбека заменили на Фила Фодена.

Игра между Англией и Северной Македонией запланирована на понедельник, 19 июня. Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд». Главным арбитром встречи был назначен Иштван Ковач из Румынии.

источник: Sky Sports
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