Игрок сборной Англии Сака получил повреждение в матче против Мальты

Полузащитник сборной Англии Букайо Сака не примет участие в матче 4-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года с Северной Македонией.

По информации Sky Sports, 21-летний футболист получил травму в выездной игре против Мальты (4:0). Отмечается, что у футболиста подозревают проблемы с лодыжкой.

Добавим, что Сака вышел в стартовом составе сборной Англии и отыграл 45 минут. В перерыве хавбека заменили на Фила Фодена.

Игра между Англией и Северной Македонией запланирована на понедельник, 19 июня. Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд». Главным арбитром встречи был назначен Иштван Ковач из Румынии.