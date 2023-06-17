Виталий Мутко оценил футбольные проекты Сергея Галицкого

Бывший министр спорта РФ Виталий Мутко высказался о футбольной деятельности известного бизнесмена Сергея Галицкого.

Напомним, экс-владелец «Магнита» основал футбольный клуб «Краснодар», простроил стадион, рассчитанный на 35 тысяч зрителей. Кроме того, Галицкий построил шикарный парк у домашней арены «быков» площадью в 22 га.

«Сергею Галицкому хвала, он не просто строит бизнес в этом регионе, а еще и создает много прекрасного и полезного для людей.

Во многих регионах проводится подобная работа, мы будем продолжать развиваться в этом направлении. Это не произойдёт за полгода-год, но, например, только один ДОМ.РФ создал более 40 проектов общественных пространств. Не все еще до конца реализованы, тут как раз и нужно более активное участие местных властей, бизнеса.

Например, в Таганроге мы делаем главный парк города совместно с «Северсталью», там, кстати, будут тоже спортивные площадки. Мы вместе с Алексеем Мордашовым выделили бюджет, чтобы создать этот парк. Я считаю, что один из пунктов нашей миссии – задавать стандарты комплексного развития территорий и помогать в реализации проектов, которые будут менять жизнь людей к лучшему», – передает слова Мутко корреспондент «Советского спорта».