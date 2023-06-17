Роберто Мартинес: игра в клубе не из Европы будет преимуществом для Роналду перед матчем сборной

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о готовности нападающего Криштиану Роналду перед матчем отбора к ЧЕ-2024.

Отметим, что команда занимает первое место в группе J, набрав шесть очков в двух матчах.

«Игра в нeевропейском клубе иногда являутся преимуществом при игре в сборной. У нас усть три способа анализа игрока: индивидуальные качуства, опыт и целеустремлённость. Криштиану выполняут свои обязательства. Он пример для рaздевалки, пример для португaльского и мирового футбола. Он сыграл 198 матчей за сборную», — цитирует Мартинеса Goal.

В субботу, 17 июня, Португалия сыграет со сборной Боснии и Герцеговины. Начало матча в 21:45 по московскому времени.