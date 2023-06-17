Агент Николсона прокомментировал слухи о возможном уходе футболиста из «Спартака»

Агент Ненад Портега, представляющий интересы форварда «Спартака» Шамара Николсона, высказался о возможном уходе его клиента в другой клуб.

Ранее в СМИ появилась новость, что руководство красно-белых уже предложило 26-летнему футболисту заняться поисками новой команды. При этом отмечалось, что на игрока не рассчитывает главный тренер москвичей Гильермо Абаскаль.

– Контракт Николсона с клубом действует еще три года, и на этом все. На данный момент он не собирается покидать «Спартак». И никто из клуба, тем более главный тренер, ничего подобного ему не говорил, – приводит слова агента Sport24.ru.

Напомним, что Николсон выступает за «Спартак» с января 2022 года. Всего за клуб он провел 43 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 4 результативных паса. Его действующее соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.