Александр Кержаков официально стал главным тренером сербского «Спартака»

Пресс-служба «Спартака» из Суботицы объявила о том, что команду возглавил российский тренер Александр Кержаков.

По информации источника, контракт 40-летнего специалиста с клубом рассчитан на один год. Ранее президент красно-белых Никола Симович заявил, что в соглашении прописан пункт о возможном продлении трудового сотрудничества еще на один сезон.

Напомним, что в начале апреля Кержаков покинул кипрский клуб «Кармиотисса». До этого он возглавлял «Пари НН», с которым в сезоне-2021/2022 смог избежать вылета из РПЛ.