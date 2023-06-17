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Александр Кержаков официально стал главным тренером сербского «Спартака»

Отечественный специалист находился без клуба с 1 апреля 2023 года.
17 июня 2023 14:19
автор: Сергей Иванов

Пресс-служба «Спартака» из Суботицы объявила о том, что команду возглавил российский тренер Александр Кержаков.

По информации источника, контракт 40-летнего специалиста с клубом рассчитан на один год. Ранее президент красно-белых Никола Симович заявил, что в соглашении прописан пункт о возможном продлении трудового сотрудничества еще на один сезон.

Напомним, что в начале апреля Кержаков покинул кипрский клуб «Кармиотисса». До этого он возглавлял «Пари НН», с которым в сезоне-2021/2022 смог избежать вылета из РПЛ.

источник: ФК «Спартак» (Суботица)
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