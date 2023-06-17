ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Вратарь «Динамо» Лещук: сказал американцам, что скоро мы в США по российским паспортам летать будем

Футболист находится в отпуске.
17 июня 2023 14:31
автор: Александр Поволоцкий

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук подверг критике работу сотрудников аэропорта в США.

Отметим, что футболист вступил в небольшую перепалку с работниками воздушной гавани.

«Разoзлившись на все это, сказал сoтруднику досмотра, что у нас в Рoссии сервис лучше и всегда есть бесплатные бaхилы, на что он ответил, «это нe Россия, а Америка», с чeм, в целом, невозможно не сoгласиться. Но я решил добить финалoчкой: «Скоро мы к вам по рoссийским паспортам летать будем», – написал Лещук в своем телеграм-канале.

В минувшем сезоне Лещук провел 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 21 мяч.

источник: «Советский спорт»
Агент Маркос Гильерме рассказал о будущем игрока в «Химках»
Контракт бразильца с российским клубом действует до лета 2024 года.
17.06.2023 15:07
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Аршавин продолжит свою работу в «Зените»
Слухи об уходе специалиста не соответствуют действительности.
17.06.2023 15:04
Футбол
автор: Сергей Иванов
Гаврилов – о своем состоянии после операции: меня ждет реабилитация, буду восстанавливать речь
Гаврилов – о своем состоянии после операции: меня ждет реабилитация, буду восстанавливать речь
Ветеран «Спартака» перенес инсульт.
17.06.2023 15:04
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Экс-игрок «Сочи» Жоаозиньо заявил, что готов остаться в России
Ранее футболист покинул сочинскую команду в связи с истечением срока контракта.
17.06.2023 14:41
Футбол
автор: Сергей Иванов
Вратарь «Динамо» Лещук: сказал американцам, что скоро мы в США по российским паспортам летать будем
Футболист находится в отпуске.
17.06.2023 14:31
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Тедеско назвал Лукаку одним из лучших нападающих в мире
Экс-наставник «Спартака» высоко оценил способности футболиста.
17.06.2023 14:30
Футбол
автор: Сергей Иванов
Александр Кержаков официально стал главным тренером сербского «Спартака»
Отечественный специалист находился без клуба с 1 апреля 2023 года.
17.06.2023 14:19
Футбол
автор: Сергей Иванов
Роберто Мартинес: игра в клубе не из Европы будет преимуществом для Роналду перед матчем сборной
Футболист не планирует завершать карьеру в национальной команде.
17.06.2023 14:11
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Агент Николсона прокомментировал слухи о возможном уходе футболиста из «Спартака»
Нападающий сборной Ямайки защищает цвета красно-белых с января прошлого года.
17.06.2023 14:10
Футбол
автор: Сергей Иванов
Виталий Мутко оценил футбольные проекты Сергея Галицкого
Бизнесмен основал клуб, а также построил стадион, рассчитанный на 35 тысяч зрителей.
17.06.2023 13:58
Футбол
автор: Никита Плохих
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.