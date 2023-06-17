Тедеско назвал Лукаку одним из лучших нападающих в мире

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско поделился мнением об игре форварда Ромелу Лукаку в преддверии матча третьего тура отборочного этапа к чемпионату Европы-2024 с Австрией.

Отметим, что 30-летний футболист, выступающий за «Интер», подвергся критике после неудачных действий в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:1).

– Я был очень удивлен тем, как его критиковали. Это было слишком. Считаю, что он является одним из лучших нападающих в мире. Ромелу сам знает это. Это не та ситуация, когда игрок выстреливает один-два сезона. Он уже лет десять показывает, что он топ-форвард, – сказал Тедеско во время пресс-конференции.

Напомним, что в сезоне-2022/23 Лукаку принял участие в 37 матчах «Интера» во всех турнирах, забил 14 голов и отдал семь результативных передач.

Игра между сборными Бельгии и Австрии состоится в субботу, 17 июня. Начало – в 21:45 мск.