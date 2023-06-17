Экс-игрок «Сочи» Жоаозиньо заявил, что готов остаться в России

Бывший полузащитник «Сочи» Жоаозиньо ответил на вопрос о том, планирует ли он продолжить свою карьеру в России.

Ранее «барсы» объявили об уходе 34-летнего футболиста на правах свободного агента по окончании сезона-2022/23.

– Не думаю о завершении карьеры, хочу продолжать играть. Если будут предложения из России, то конечно останусь, но пока интереса от российских клубов нет. Договоренностей ни с одной командой из РПЛ у меня нет, – цитирует Жоаозиньо Sport24.ru.

Напомним, что Жоаозиньо выступал за «Сочи» с 2020 года. Всего за клуб он провел 74 матча, забил девять голов и отдал восемь результативных передач. Ранее в своей карьере хавбек защищал цвета «Краснодара» и «Динамо».