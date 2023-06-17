Аршавин продолжит свою работу в «Зените»

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин, в данный момент занимающий пост заместителя генерального директора клуба по спортивному развитию, продолжит свою работу в стане сине-бело-голубых.

Как сообщает «Матч ТВ», ранее появившаяся информация о том, что 1 июля 42-летний специалист уйдет из команды, является недостоверной.

Напомним, что Аршавин завершил свою игровую карьеру в 2019 году. Всего в составе петербуржцев он провел 376 матчей, забил 80 голов и отдал 108 результативных передач. Вместе с командой футболист стал трехкратным чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Пост заместителя гендиректора «Зенита» Аршавин занимает с января 2022 года.