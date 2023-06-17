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«Он принимает правильные решения». Семин - о назначении Кержакова в сербский «Спартак»

Ранее специалист работал в чемпионате Кипра.
17 июня 2023 15:22
автор: Александр Поволоцкий

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на назначение Александра Кержакова на пост главного тренера «Спартака» из сербского города Суботица.

Напомним, что последним местом работы 40-летнего специалиста была кипрская «Кармиотисса».

«Тренер должен работать. Александр в этом плане молодец. Желаю ему удачи. У него есть много качеств, чтобы достичь результата. Кержаков — тренер хорошего уровня. Он принимает правильные решения», — цитирует Семина «Чемпионат».

Добавим, что «Спартак» по итогам минувшего сезона занял 10-е место в чемпионате Сербии.

источник: Чемпионат.com
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