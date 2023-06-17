Илья Самошников стал игроком «Локомотива»

Пресс-служба «Локомотива» сообщила о том, что к команде присоединился фланговый защитник Илья Самошников.

По информации источника, железнодорожники заключили с 25-летним футболистом контракт, рассчитанный на три года. Игрок перешел в московский клуб на правах свободного агента.

Ранее в СМИ появилась новость, что защитник будет зарабатывать в столичной команде пять миллионов рублей в месяц с возможностью роста до шести миллионов при выполнении определенных условий.

Напомним, что Самошников выступал за «Рубин» с 2020 года. Всего за казанцев он провел 87 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач.

Также игрок отыграл три матча в составе сборной России.