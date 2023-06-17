«ПСЖ» заинтересован в назначении Артеты на пост главного тренера клуба 

Руководство «ПСЖ» рассматривает возможность назначить на должность главного тренера Микеля Артету, который в данный момент руководит «Арсеналом». Об этом сообщает RMC Sport.

Как утверждает источник, советник красно-синих Луиш Кампуш провел переговоры с 41-летним специалистом на предмет возможности занять пост наставника в клубе. Сообщается, что испанец не планирует менять место работы и рассчитывает продолжать карьеру с «канонирами».

Ранее сообщалось, что по окончании сезона-2022/2023 Кристоф Галтье будет уволен из «ПСЖ».

Добавим, что Артета возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года. В прошедшем сезоне лондонский клуб занял второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 84 очка.