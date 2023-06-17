«Ростов» объявил о продлении контракта с полузащитником Щетининым

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин продлил контракт с командой до 2028 года. Об этом сообщает клубная пресс-служба ростовчан.

Сообщается, что руководство клуба пожелало 21-летнему футболисту яркой игры в своем заявлении о продлении трудового соглашения.

Напомним, что «Ростов» приобрел Щетинина у второй команды «Зенита» в июле 2022 года за 250 тысяч евро. В сезоне-2022/2023 за команду Валерия Карпина он сыграл 39 матчей, в которых отличился двумя забитыми мячами и отдал семь результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет два миллиона евро.