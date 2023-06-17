Три клуба Серии А интересуются Сперцяном

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян попал в сферу интересов сразу трех клубов итальянской Серии А. Об этом сообщает «РБ Спот».

Речь идет о «Интере», «Сассуоло» и «Фиорентине».

При этом наиболее предметный интерес к игроку проявляет «Фиорентина». Однако до конкретного предложения дело пока не дошло.

Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2022/2023 он сыграл 41 матч, в которых забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.. Его контракт рассчитан до июня 2026 года.