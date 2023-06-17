Арбитр Карасев рассказал, как складываются его отношения с футболистами РПЛ 

Известный футбольный арбитр Сергей Карасев высказался о своих отношениях с футболистами чемпионата России.

«Со всеми футболистами РПЛ лично у меня нормальный контакт. С ними можно разговаривать, объяснять, они понимают меня и то, что я делаю на поле. Да, бывают у всех нюансы. Я могу ошибиться, они могут, но это нормально, это эмоции. Без эмоций надо заканчивать», – приводит слова Карасева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Карасев начал свою судейскую карьеру в 1995 году. В 2010 году стал арбитром ФИФА. Он являлся главным судьей на матчах чемпионата мира 2018 года и чемпионата Европы 2020 года.