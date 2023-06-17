Булыкин оценил переход защитника Ильи Самошникова в «Локомотив»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил переход защитника Ильи Самошникова в московский клуб.

«В любом случае «Локомотив» будет покупать и продавать в это трансферное окно. В этом сезоне перед клубом будут стоять высокие цели: и кубок, и медали. У «Локомотива» будет жаркая пора. Какой будет результат — покажет только время. Если взяли Самошникова, значит посчитали, что это хорошая кандидатура. А как окажется на самом деле — покажет только время», - приводит слова Булыкина «Спорт-Экспресс».

Железнодорожники заключили с 25-летним футболистом контракт, рассчитанный на три года. Игрок перешел в московский клуб на правах свободного агента.

Самошников выступал за «Рубин» с 2020 года. Всего за казанцев он провел 87 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач.