Самошников прокомментировал переход в «Локомотив»

Новобранец «Локомотива» Илья Самошников прокомментировал свой переход в московский клуб.

«Эмоции, конечно же, положительные. Это новый шаг, новый этап в развитии. Надеюсь, я смогу освоиться в таком большом клубе.

В Казани у меня всегда были хорошие отношения. После сезона все остались друзьями. Соответственно, попрощались на дружеской ноте. Все хорошо», - приводит слова Самощникова «Спорт-Экспресс».

Железнодорожники заключили с 25-летним футболистом контракт, рассчитанный на три года. Игрок перешел в московский клуб на правах свободного агента.

Самошников выступал за «Рубин» с 2020 года. Всего за казанцев он провел 87 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач.