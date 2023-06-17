Представитель Эктова рассказал, почему защитник решил перейти в «Краснодар»

Анатолий Николаев, представитель новобранца «Краснодара» Александра Эктова, оценил переход своего клиента из «Оренбурга» в состав «быков».

«Мы сразу выбрали этот клуб и сказали, что не будем рассматривать никакие другие предложения. Дали по рукам и подписали контракт на три года . Саша уже тогда всей головой думал о переходе в «Краснодар»», - приводит слова Николаева Sport24.

Отметим, что в минувшем сезоне 27-летний Александр Эктов провел за «Оренбург» 31 матч, забил три мяча и отдал три результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, его переход в «Краснодар» обошелся в 800 тысяч евро.