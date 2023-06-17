ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Представитель Эктова рассказал, почему защитник решил перейти в «Краснодар»

17 июня 2023 16:42
автор: Степан Шереметьев

Анатолий Николаев, представитель новобранца «Краснодара» Александра Эктова, оценил переход своего клиента из «Оренбурга» в состав «быков».

«Мы сразу выбрали этот клуб и сказали, что не будем рассматривать никакие другие предложения. Дали по рукам и подписали контракт на три года . Саша уже тогда всей головой думал о переходе в «Краснодар»», - приводит слова Николаева Sport24.

Отметим, что в минувшем сезоне 27-летний Александр Эктов провел за «Оренбург» 31 матч, забил три мяча и отдал три результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, его переход в «Краснодар» обошелся в 800 тысяч евро.

Нагорных оценил переход Самошникова в «Локомотив»
Сегодня, 17 июня московский клуб объявил о трансфере 25-летнего футболиста в стан красно-зеленых.
17.06.2023 16:43
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Представитель Эктова рассказал, почему защитник решил перейти в «Краснодар»
17.06.2023 16:42
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Самошников прокомментировал переход в «Локомотив»
Игрок подписал трехлетний контракт.
17.06.2023 16:40
Футбол
автор: Александр Кожевников
Булыкин оценил переход защитника Ильи Самошникова в «Локомотив»
Ранее игрок выступал в «Рубине».
17.06.2023 16:38
Футбол
автор: Александр Кожевников
Арбитр Карасев рассказал, как складываются его отношения с футболистами РПЛ 
44-летний судья признался, что во время игры он поддерживает нормальный контакт со всеми российскими игроками.
17.06.2023 16:30
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Три клуба Серии А интересуются Сперцяном
Предложения в «Краснодар» пока не поступало.
17.06.2023 16:22
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Ростов» объявил о продлении контракта с полузащитником Щетининым
Хавбек заключил новую сделку с желто-синими на пять лет.
17.06.2023 16:20
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«ПСЖ» заинтересован в назначении Артеты на пост главного тренера клуба 
Футбольный советник парижан Луиш Кампуш сделал предложение наставнику «Арсенала» возглавить команду.
17.06.2023 16:10
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Илья Самошников стал игроком «Локомотива»
Илья Самошников стал игроком «Локомотива»
Футболист пополнил состав столичного клуба на правах свободного агента.
17.06.2023 16:02
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Уфа» назначила Сергея Гуренко главным тренером команды
Клуб вылетел во Вторую лигу.
17.06.2023 15:56
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.