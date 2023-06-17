Нагорных оценил переход Самошникова в «Локомотив»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных поделился мнением по поводу того, что команда подписала флангового защитника Илью Самошникова.

«Илья Самошников — добротный защитник. Я уверен, что он впишется в команду Михаила Галактионова и станет своим для наших болельщиков! Илья обладает высоким уровнем самоотдачи и способен не только отрабатывать в обороне, но и поддерживать давление в атакующих действиях команды. Рады видеть его в клубе», — приводит слова 51-летнего функционера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Самошников перешел в «Локомотив» на правах свободного агента после того, как истек его контракт с «Рубином». В сезоне-2022/2023 в составе казанской команды он принял участие в 28 матчах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.