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Тарханов считает, что Кержаков может заявить о себе в качестве главного тренера сербского «Спартака»

По мнению 68-летнего специалиста, бывший наставник «Пари НН» принял правильное решение, возглавил клуб из Суботицы.
17 июня 2023 16:54
автор: Глеб Шевяков

Экс-наставник «Урала» и ЦСКА Александр Тарханов отреагировал на назначение Александра Кержакова на должность главного тренера «Спартака» из Суботицы (Сербия).

«Кержаков в сербском «Спартаке» — нормальное решение. Черчесов же работал в Польше, а сейчас в «Ференцвароше». Тем более Сербия — дружественная страна. Если все будет хорошо получаться, то Кержаков сделает там себе имя. Он стремится показать себя: сначала попробовал на Кипре, но не все получилось», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

Добавим, что Кержаков находился без работы с апреля нынешнего года после того, как покинул пост главного тренера кипрской «Кармиотиссы». Ранее он тренировал «Пари НН» и «Томь».

источник: Чемпионат.com
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