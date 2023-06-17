Президент «Баварии» Хайнер отреагировал на интерес «Барселоны» к Киммиху 

Президент «Баварии» Герберг Хайнер высказался об интересе «Барселоны» к полузащитнику команды Йозуа Киммиху.

Отметим, что ранее главный тренер каталонцев Хави рассказал о желании подписать 28-летнего хавбека и назвал того топ-игроком.

«Я не понимаю, почему «Барселона» открыто и агрессивно «флиртует» с нашим футболистом. Он — краеугольный камень для нас. Киммих в наших планах на будущее, это точно», — приводит слова Хайнера Sky Sport Germany.

Добавим, что Киммих присоединился к «Баварии» в июле 2015 года. В прошедшем сезоне за мюнхенский клуб он сыграл 47 матчей, в которых забил семь голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с командой Томаса Тухеля рассчитан до лета 2025 года. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.