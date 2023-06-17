Петржела заявил, что «Зенит» никогда не был европейским топ-клубом 

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением по поводу уровня сине-бело-голубых на фоне европейских команд.

«15 лет назад «Зенит» был на пике своего развития. Победа в Кубке и Суперкубке УЕФА — огромное достижение для российского футбола, которое вряд ли когда-то повторится. Выше того уровня «Зенит» так и не поднялся. Он достиг своего потолка. «Зенит» — не европейский топ-клуб и никогда им не был», – приводит слова 69-летнего специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что «Зенит» завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА в 2008 году. В сезоне-2022/2023 подопечные Сергея Семака стали чемпионами России в пятый раз кряду.

Добавим, что с зимы прошлого года российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.