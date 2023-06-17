В «Интере» опровергли информацию об интересе к Сперцяну

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта опроверг информацию об интересе клуба к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«Неправда, что «Интер» интересуется Эдуардом Сперцяном», – приводит слова Марроты «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что сразу три клуба итальянской Серии А интересуются армянским футболистом, а именно «Интер», «Сассуоло» и «Фиорентина».

Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2022/2023 он сыграл 41 матч, в которых забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.. Его контракт рассчитан до июня 2026 года.