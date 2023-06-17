Зидан может вернуться в «Реал» и занять пост в организационной структуре клуба 

Руководство «Реала» планирует предложить должность бывшему главному тренеру команды Зинедину Зидану. Об этом сообщает AS.

По информации источника, президент королевского клуба Флорентино Перес хочет видеть 50-летнего специалиста в организационной структуре «сливочных». Сообщается, что таким образом деятельность и влияние француза может помочь мадридцам подписать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Добавим, что во время своей работы в «Реале» Зидан вместе с командой завоевал три титула Лиги чемпионов подряд и два раза становился победителем Ла Лиги.