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Зидан может вернуться в «Реал» и занять пост в организационной структуре клуба 

На возвращение французского специалиста рассчитывает президент мадридской команды Флорентино Перес.
17 июня 2023 17:42
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Реала» планирует предложить должность бывшему главному тренеру команды Зинедину Зидану. Об этом сообщает AS.

По информации источника, президент королевского клуба Флорентино Перес хочет видеть 50-летнего специалиста в организационной структуре «сливочных». Сообщается, что таким образом деятельность и влияние француза может помочь мадридцам подписать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Добавим, что во время своей работы в «Реале» Зидан вместе с командой завоевал три титула Лиги чемпионов подряд и два раза становился победителем Ла Лиги.

источник: AS
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