Агент Тюкавина сообщил, что у Константина нет предложений из Европы

Известный футбольный агент Алексей Сафонов ответил на вопрос, есть ли у нападающего «Динамо» Константина Тюкавина предложения из Европы.

«Из Европы нет никаких предложений. Он отдыхает. Сейчас приедет, будет готовиться к сезону в «Динамо». У него действующий контракт. Он никуда не собирается уходить», – приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт 20-летнего форварда с бело-голубыми рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне футболист провел 38 матчей во всех турнирах, забил десять мячей и отдал семь результативных передач.