В «Оренбурге» рассказали о переговорах с «Динамо» по Марцелу Личке

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о переговорах с московским «Динамо» по переходу главного тренера Марцела Лички.

«Есть отношения между «Оренбургом» и «Динамо», все обговорено — выкуп миллион евро, большего сказать не могу. Когда Марцела хотел «Краснодар» — была договоренность, что он останется. Был продлен контракт. В любом случае это решение Марцела — он мог сказать, что останется, на этом бы и закончилось. Никто никого не забирает, Марцела просто выкупают. Он делает следующий шаг в своей карьере. Официально переход еще не состоялся, посмотрим, как будет», - приводит слова Андреева «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что бело-голубые заплатят оренбуржцам один миллион евро в качестве компенсации за расторжение контракта. При этом зарплата 45-летнего специалиста в новой команде составит один миллион евро.

Напомним, что Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года. Под его руководством клуб одержал 67 побед, 19 раз сыграл вничью и потерпел 31 поражение. Его текущее соглашение рассчитано до лета 2024-го.