«Зенит» и ЦСКА огласили стартовые составы на женский Суперкубок России

Тренерские штабы «Зенита» и ЦСКА определились со стартовыми составами команд на финальный матч женского Суперкубка России.

Отметим, что финал состоится на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени. Игру рассудит Вера Копейкина.

«Зенит»: Воскобович, Лазаревич, Куропаткина, Цыбутович, Симановская, Поздеева, Якупова, Гживиньска, Пантюхина, Диаш, Семёнова.

ЦСКА: Ананьева, Дамьянович, Онгене, Смирнова, Петрова, Ордега, Коваленко, Плешкова, Алексеева, Черномырдина, Братко.

Напомним, что в настоящее время «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата женской Суперлиги, набрав 37 очков после 13 проведенных матчей. ЦСКА занимает вторую позицию, имея в своем активе 36 очков.