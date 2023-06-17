Эден Азар может продолжить карьеру в чемпионате Бельгии

Бывший футболист «Реала» Эден Азар может вернуться в бельгийский чемпионат. Об этом сообщает инсайдер Саша Тавольери.

Как информирует источник, потенциальным местом продолжения карьеры для нападающего может стать «РВДМ 47», в котором выступает родной брат Эдена Килиан. При этом при подобном развитии событий финансовая составляющая сделки станет второстепенной.

Ранее Азар покинул «Реал». Азар перешел в «Реал» из «Челси» в 2019 году за 115 миллионов евро. С тех пор за мадридцев он провел 76 матчей, отличился семью голами и 12-ю ассистами.