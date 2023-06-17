«Челси» готовит официальное предложение «Вильярреалу» по трансферу Джексона

Лондонский «Челси» официально сделает предложение «Вильярреалу» по трансферу нападающего Николаса Джексона уже на следующей неделе. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Как информирует источник, лондонский клуб принял решение выплатить клаусулу в размере 35 млн евро за 21-летнего игрока.

В «Вильярреале» готовы пойти на эту сделку.

При этом, как сообщается, Джексон хочет перейти исключительно в «Челси», несмотря на наличие предложений от ещё трёх клубов.