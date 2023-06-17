Арустамян считает, что уровень Сперцяна соответствует европейскому футболу

Российский журналист и инсайдер Нобель Арустамян высказался о возможном переезде полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в Европу.

«Мне кажется, Эдик абсолютно нормально и логично развивает свою карьеру. Это касается и клубной карьеры, где он лидер «Краснодара» и носит десятый номер, что всегда важно для любого клуба. В сборной Армении Сперцян играет очень важную роль, там молодая команда и строится вокруг него, Гранта Раноса и Тикнизяна. Что касается его переезда, то всему свое время. Будут решать клуб «Краснодар» и Эдик совместно. Но если говорить про его уровень, то он соответствует европейскому футболу. Это факт. Он может играть в любой европейской лиге, я не вижу в этом проблем», - приводит слова Нобеля Арустамяна Metaratings.

Ранее сообщалось, что нидерландский «Аякс» сделал предложение краснодарскому клубу по трансферу Сперцяна. Помимо этого, сообщалось об интересе к футболисту со стороны немецких и итальянских клубов.

Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2022/2023 он сыграл 41 матч, в которых забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.. Его контракт рассчитан до июня 2026 года.