ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Арустамян считает, что уровень Сперцяна соответствует европейскому футболу

Сперцян может перебраться в один из европейских клубов.
17 июня 2023 18:51
автор: Александр Кожевников

Российский журналист и инсайдер Нобель Арустамян высказался о возможном переезде полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в Европу.

«Мне кажется, Эдик абсолютно нормально и логично развивает свою карьеру. Это касается и клубной карьеры, где он лидер «Краснодара» и носит десятый номер, что всегда важно для любого клуба. В сборной Армении Сперцян играет очень важную роль, там молодая команда и строится вокруг него, Гранта Раноса и Тикнизяна. Что касается его переезда, то всему свое время. Будут решать клуб «Краснодар» и Эдик совместно. Но если говорить про его уровень, то он соответствует европейскому футболу. Это факт. Он может играть в любой европейской лиге, я не вижу в этом проблем», - приводит слова Нобеля Арустамяна Metaratings.

Ранее сообщалось, что нидерландский «Аякс» сделал предложение краснодарскому клубу по трансферу Сперцяна. Помимо этого, сообщалось об интересе к футболисту со стороны немецких и итальянских клубов.

Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2022/2023 он сыграл 41 матч, в которых забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.. Его контракт рассчитан до июня 2026 года.

источник: Metaratings.ru
Минспорта Башкортостана: не стоит переживать, что «Уфа» умрет
Клуб отправился во Вторую лигу.
17.06.2023 18:53
Футбол
автор: Александр Кожевников
Арустамян считает, что уровень Сперцяна соответствует европейскому футболу
Сперцян может перебраться в один из европейских клубов.
17.06.2023 18:51
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Брентфорд» объявил о трансфере сына Бекхэма  
20-летний футболист заключил полноценный контракт с английской командой.
17.06.2023 18:40
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Челси» готовит официальное предложение «Вильярреалу» по трансферу Джексона
Речь идет о 35 миллионах евро.
17.06.2023 18:29
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Зенит» и ЦСКА огласили стартовые составы на женский Суперкубок России
Футбольная встреча пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве.
17.06.2023 18:26
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Эден Азар может продолжить карьеру в чемпионате Бельгии
Форвард рассматривает такой вариант.
17.06.2023 18:26
Футбол
автор: Александр Кожевников
В «Оренбурге» рассказали о переговорах с «Динамо» по Марцелу Личке
Специалист должен возглавить столичный клуб.
17.06.2023 17:52
Футбол
автор: Александр Кожевников
Агент Тюкавина сообщил, что у Константина нет предложений из Европы
Игрок, вероятно, останется в «Динамо».
17.06.2023 17:50
Футбол
автор: Александр Кожевников
Зидан может вернуться в «Реал» и занять пост в организационной структуре клуба 
На возвращение французского специалиста рассчитывает президент мадридской команды Флорентино Перес.
17.06.2023 17:42
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В «Интере» опровергли информацию об интересе к Сперцяну
В «Интере» опровергли информацию об интересе к Сперцяну
Сообщалось, что Эдуард может продолжить карьеру в Италии.
17.06.2023 17:30
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.