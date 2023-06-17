Минспорта Башкортостана: не стоит переживать, что «Уфа» умрет

Министр спорта Башкортостана и председатель правления «Уфы» Руслан Хабибов высказался о будущем уфимского клуба.

«Вернёмся ли в РПЛ в ближайшие три года? Не будем пока загадывать. Глава поставил задачу, что надо вернуться в Первую лигу. Сейчас конкурентные условия в Первой лиге — это кошмар. Мы уже всё проанализировали — там огромная конкуренция.

Не стоит переживать, что клуб может умереть. Всё будет хорошо. Но всё это будет непросто: даже с учётом того, что мы крупная республика», - приводит слова Хабибова «Чемпионат».

Напомним, по итогам минувшего сезона Первой лиги «Уфа» заняла 16-е место в турнирной таблице Первой лиги, лишившись прописки во втором по значимости дивизионе российского футбола. Следующий сезон «Уфа» проведет во Второй лиге.