Агент чилийца Диаса опроверг информацию об интересе ЦСКА к игроку

Пабло Леклер Флуха, агент защитника «Ривер Плейта» Пауло Диаса, опроверг информацию об интересе ЦСКА к защитнику.

«ЦСКА заинтересован в трансфере Пауло Диаса? Это неправда», - приводит слова Флухи «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что в чилийском футболисте заинтересованы в ЦСКА и итальянской «Болонье». Сумма трансфера 28-летнего футболиста оценивается в пять миллионов евро.

В нынешнем сезоне Диас провел 14 матчей за «Ривер Плейт», не отметившись результативными действиями.