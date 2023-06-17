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Агент чилийца Диаса опроверг информацию об интересе ЦСКА к игроку

Кроме ЦСКА, по слухам, в игроке заинтересованы в «Болонье».
17 июня 2023 19:11
автор: Александр Кожевников

Пабло Леклер Флуха, агент защитника «Ривер Плейта» Пауло Диаса, опроверг информацию об интересе ЦСКА к защитнику.

«ЦСКА заинтересован в трансфере Пауло Диаса? Это неправда», - приводит слова Флухи «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что в чилийском футболисте заинтересованы в ЦСКА и итальянской «Болонье». Сумма трансфера 28-летнего футболиста оценивается в пять миллионов евро.

В нынешнем сезоне Диас провел 14 матчей за «Ривер Плейт», не отметившись результативными действиями.

источник: «Спорт-Экспресс»
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