Форвард «Спартака» Николсон отказался от перехода в «Андерлехт»

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон отказался от перехода в «Андерлехт». Об этом сообщает Metaratings.

Как сообщает источник, бельгийский клуб хотел выкупить игрока у красно-белых, речь шла о пяти миллионах евро. Однако футболиста не устроила предложенная бельгийцами зарплата. Форварду были готовы платить 1,2 миллиона евро. В данный момент он получает в московской команде 1,8 миллионов.

Напомним, что Николсон выступает за «Спартак» с января 2022 года. Всего за клуб он провел 43 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 4 результативных паса. Его действующее соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.