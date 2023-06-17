Горшков прокомментировал назначение Кержакова на пост главного тренера сербского «Спартака» 

Экс-игрок «Зенита» Александр Горшков высказался на тему того, что Александр Кержаков занял должность главного тренера «Спартака» из Суботицы (Сербия).

«Кержаков показал себя достаточно хорошо с «Пари НН». Непонятно, почему дальше Александр не продолжил работу. В любом случае он заслуживает внимания. Он сохранил «Пари НН» в Премьер-лиге довольно уверенно. В Сербии тоже есть определенное давление. Посмотрим, как тренер там себя проявит. Если будет хорошо работать, то продолжится сотрудничество между Россией и Сербией в футбольной области», — приводит слова Горшкова. «РБ Спорт»

Добавим, что в апреле 2023 года Кержаков покинул пост главного тренера кипрской «Кармиотиссы» и с тех пор находился без работы. Ранее 40-летний специалист руководил «Пари НН» и «Томью».