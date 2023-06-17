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Кавазашвили назвал футболиста сборной Украины Зинченко больным

Бывший игрок «Спартака» раскритиковал защитника «Арсенала».
17 июня 2023 19:28
автор: Сергей Иванов

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о последних высказываниях футболиста «Арсенала» Александра Зинченко.

Ранее украинский игрок в интервью британскому журналиста Пирсу Моргану заявил, что никогда не пожмет руку россиянину.

– Знаете, есть такая поговорка: «На больных людей не обижаются, их надо просто лечить». Если ему не хочется пожать руку кому-то, то ради бога. Ее ему никто из россиян не протянет и даже не будет упрашивать его об этом. Кому он нужен, кто он такой? Подумаешь, сыграл несколько матчей в зарубежных клубах, – цитирует Кавазашвили «РИА Новости».

Напомним, что с февраля 2015-го по июля 2016 года Зинченко выступал в России в составе «Уфы». Всего за клуб из Башкортостана он провел 33 матча, забил два гола и отдал четыре результативных паса.

В сезоне-2022/23 Зинченко отыграл 33 встречи за «Арсенал», отличившись одним забитым мячом и двумя голевыми пасами.

источник: «РИА Новости»
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