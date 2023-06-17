В «Локомотиве» считают, что Едвай и Керк продлят приостановление контрактов с командой 

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных поделился мнением о возможном возвращении Тина Едвая и Джирано Керка в московский клуб.

«Сложная система. Кто-то не может уйти, а те, кто приостанавливал ранее, могут продлить. Думаю, эти футболисты продлят приостановление контракта. Пока они не изъявили желания вернуться. Хотя если будет желание — будем действовать по всем регламентам и требованиям», — приводит слова Нагорных «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в январе нынешнего года Керк и Едвай воспользовались правом ФИФА о приостановке контрактов с клубами РПЛ. Затем нидерландский форвард перешел в «Антверпен», а 27-летний хорват присоединился к эмиратскому «Аль-Айну».

Добавим, что руководство ФИФА продлило правило для легионеров приостанавливать контракты с российскими командами до конца сезона-2023/2024.