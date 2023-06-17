Агент нападающего «Бенфики» Рамуша ведет переговоры с клубами АПЛ

Форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш может продолжить свою карьеру в одном из клубов чемпионата Англии. Об этом сообщает The Sun.

Согласно данным источника, агент 21-летнего португальца, а именно Жорже Мендеш, уже контактировал с некоторыми командами АПЛ. Отмечается, что представитель футболиста предложил услуги своего клиента «Манчестер Юнайтед», «Ньюкаслу», «Вест Хэму», «Астон Вилле» и «Тоттенхэму».

По информации издания, приоритетным вариантом для нападающего и его агента является трансфер в стан «красных дьяволов».

Напомним, что Рамуш выступает за «Бенфику» с октября 2020 года. В сезоне-2022/23 игрок принял участие в 47 матчах во всех клубных турнирах, забил 27 голов и отдал 12 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.